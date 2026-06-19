告白したのに気づかない鈍男！【漫画】本編を読む勇気を振り絞った告白の言葉には疎いのに、他人の悪意にはやたらと敏感な男性を描いた、ギャグ漫画家・伊東(@ito_44_3)さんの漫画『敏感系主人公』。SNSで話題を呼んでいる本作について、伊東さんに話を伺った。■悪意に過敏すぎる男性『敏感系主人公』01『敏感系主人公』02『敏感系主人公』03女子が顔を赤くして｢だって私…アンタのこと好き…だし…｣と告白した。しかし、肝心の言