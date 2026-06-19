女子｢だって私…アンタのこと好き…だし…｣→主人公「え？何？なんだって？」肝心の声は聞こえず…好意をスルーする男の悲痛なすれ違い【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
勇気を振り絞った告白の言葉には疎いのに、他人の悪意にはやたらと敏感な男性を描いた、ギャグ漫画家・伊東(@ito_44_3)さんの漫画『敏感系主人公』。SNSで話題を呼んでいる本作について、伊東さんに話を伺った。
■悪意に過敏すぎる男性
女子が顔を赤くして｢だって私…アンタのこと好き…だし…｣と告白した。しかし、肝心の言葉は男子に聞こえない。
■告白よりも悪口に反応
彼女は仕切り直してもう一度告白するが、照れ隠しに言った｢このバカ！なに言わせんのよ…｣という言葉に、男子は過敏に反応してしまう。
一生懸命な告白よりも悪意にだけ反応する姿に、読者からは｢告白だけ聞き取れなかったはもはや病気なんよ｣｢なんでこんな奴好きになったんだ｣と大きな反響が寄せられた。本作について伊東さんは、｢『なんでも悪口に聞こえてしまうという』のも、これはこれで『あるある』なのかなと思いました｣と振り返る。
描き下ろしを加えた5コマ漫画はKindleで無料公開中だ。伊東さんは｢Xの反応がモチベに直結するので、いいね・リツイート・リプライなどいただけると励みになります！｣とメッセージを寄せた。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。