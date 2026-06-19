告白したのに気づかない鈍男！


【漫画】本編を読む

勇気を振り絞った告白の言葉には疎いのに、他人の悪意にはやたらと敏感な男性を描いた、ギャグ漫画家・伊東(@ito_44_3)さんの漫画『敏感系主人公』。SNSで話題を呼んでいる本作について、伊東さんに話を伺った。

■悪意に過敏すぎる男性

『敏感系主人公』01


『敏感系主人公』02


『敏感系主人公』03


女子が顔を赤くして｢だって私…アンタのこと好き…だし…｣と告白した。しかし、肝心の言葉は男子に聞こえない。

そのとき、後ろを通り過ぎた女子高生が笑っているのを見て、彼は｢今後ろを通った2人組…俺を見て笑わなかったか？｣と過敏に反応する。｢ブサイクとか臭いとか悪口言って盛り上がってた｣と思い込むなど、好意には疎いが悪意には敏感な様子を見せる。制作のきっかけについて、伊東さんは｢『肝心な言葉に限って聞き逃す』のは主人公あるあるですが、実際はどんな言葉も聞き逃せずに追い詰められてしまう人の方が多そうだな、と思って描きました｣と語る。

■告白よりも悪口に反応

彼女は仕切り直してもう一度告白するが、照れ隠しに言った｢このバカ！なに言わせんのよ…｣という言葉に、男子は過敏に反応してしまう。

一生懸命な告白よりも悪意にだけ反応する姿に、読者からは｢告白だけ聞き取れなかったはもはや病気なんよ｣｢なんでこんな奴好きになったんだ｣と大きな反響が寄せられた。本作について伊東さんは、｢『なんでも悪口に聞こえてしまうという』のも、これはこれで『あるある』なのかなと思いました｣と振り返る。

描き下ろしを加えた5コマ漫画はKindleで無料公開中だ。伊東さんは｢Xの反応がモチベに直結するので、いいね・リツイート・リプライなどいただけると励みになります！｣とメッセージを寄せた。

取材協力：伊東(@ito_44_3)

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