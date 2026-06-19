「SNSで見かけるようなすっきりした部屋に憧れるものの、現実は片付けたそばから散らかってしまう」そんなことを考える人も多いのでは？ 夫とふたり暮らしのESSEonlineライター・小林ユリさんは、数々の試行錯誤を経て、家をラクにきれいに保つための「3つの方法」に落ち着いたそう。詳しくレポートします。1：床にものを置くのをやめたわが家は夫婦ふたり暮らしですが、以前は床にバッグや買い物袋が置かれているのが当たり前でし