吉井新監督の初陣は古巣ロッテ相手

プロ野球の楽天は19日、ZOZOマリンスタジアムでロッテと対戦。17日に就任が発表された吉井理人新監督にとっての初陣は、昨季まで指揮を執った古巣相手となった。試合前のメンバー表交換の映像が公開されると、「違和感ありありだよ」「なにこれ夢？」とファンから困惑の声が上がった。

試合前のメンバー表交換。楽天のユニホームに身を包んだ吉井監督は、笑顔でホームプレート付近に歩を進めた。ロッテのサブロー監督と握手。昨年までロッテで監督とヘッドコーチという関係だったが、今回は敵として相対することとなった。

試合を中継したパーソル パ・リーグTVの公式Xが「千葉ロッテ サブロー 監督と東北楽天 吉井理人 新監督 によるメンバー表交換！」と記して映像を公開すると、ファンからは戸惑いのコメントが相次いだ。

「AIで作って… ない！ 本物！」

「吉井監督とサブロー監督のメンバー表交換のこんな世界線があったなんて未だ信じられない」

「見慣れないからか吉井さんユニフォーム似合わんなぁ…」

「違和感ありありだよ」

「去年までの上司がシーズン途中に急に敵になって帰ってくるの嫌すぎるな」

「なんかエモいというか。いや違うな。なんだろ。よくわかんない笑笑笑笑笑」

「なにこれ夢？」

「誰がこんなことになると……」

楽天は試合前の時点で23勝40敗1分、勝率.365で最下位に沈んでいる。吉井新監督の就任に伴い、10日から休養していた三木肇前監督の退団が発表された。



（THE ANSWER編集部）