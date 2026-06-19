観光名所「天橋立」でクマの出没相次ぐ 6月10日、日本三景のひとつである京都府宮津市の天橋立に体長1.37メートル・体重約97キロのツキノワグマが現れました。このクマは無事に捕獲・駆除されてけが人はいませんでしたが、翌々日の12日にもクマの目撃情報がありました。 【写真を見る】天橋立で「階段にクマが…」目撃情報あったケーブルカー・リフト駅 それから約1週間。観光地・天橋立で、18日にも新たな目