3車種で大幅改良を実施マセラティは、『グラントゥーリズモ』、『グランカブリオ』、『グレカーレ』の各モデルにおいて、よりアグレッシブな新たなデザインを採用した。パワートレインも強化し、出力を高めている。【画像】アグレッシブな外観を手に入れたイタリアン・グランドツアラー【マセラティ・グラントゥーリズモ/グランカブリオ/グレカーレを詳しく見る】全10枚デザイン責任者のクラウス・ブッセ氏は、このシャープな外