プレミアリーグのエヴァートンがFWの獲得を検討している。『Team Talk』によると、ターゲットはフェイエノールトの上田綺世、チェルシーのリアム・デラップ、ウェストハムのバレンティン・カステジャーノスの3人。エヴァートンにはベトとティエルノ・バリーの2人のCFがいるものの、どちらもデイヴィッド・モイーズ監督の信頼を得るには至っておらず、後者に至っては移籍の可能性がある。『THE TIMES』によると、ブンデスリーガのラ