「皇室のあり方や活動の基本は、国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にすることだと考えており、こうした皇族数の確保のあり方についての議論においても、国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」【写真】NHK大河ドラマ『独眼竜政宗』の撮影現場を見学される天皇陛下（1986年、当時は皇太子さま）陛下がお気持ちを表明されたことは過去にも天皇陛下がこう述べられたのは6月11日。皇居の「石橋の間」で行