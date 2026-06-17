（台北中央社）交通部観光署（観光庁）は17日、台湾旅行のリピーター獲得に向けた優遇措置を検討していると明らかにした。条件を満たす旅行客に5千台湾元（約2万5千円）相当、同行者に3千元（約1万5千円）相当の特典を提供する予定だとしている。日本市場を重視している姿勢も示した。同署は報道資料で、日本のパスポート（旅券）申請時にかかる手数料が7月1日から減額されることや、日本旅行業協会（JATA）がこれに併せて拡充する