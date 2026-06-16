この春に鳴門市大麻町で生まれた国の特別天然記念物・コウノトリのヒナ3羽が6月15日、巣立ちました。巣立ちは10年連続です。これは15日、コウノトリのヒナが巣から飛び立つ瞬間を捉えた映像です。認定NPO法人とくしまコウノトリ基金によりますと、15日の午前9時過ぎに1羽が巣から飛び立つと、その後、残る2羽も相次いで巣立ち、近くの田んぼに降り立ったということです。ヒナの巣立ちは10年連続で、通算では29羽となりました。また