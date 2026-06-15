TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』の新たなストーリービジュアルが公開された。あわせて、第11話から第13話の見どころを凝縮したWeb CM、6月22日放送の第12話「ロモノーンの影」のショート予告が公開された。 参考：和泉風花「自分の気持ちをそのまま声にする」“泣きながら帰った”逆境から掴んだヒロイン役 本作は、白浜鴎が講談社『モーニング・ツー』にて連載中の王道魔法ファ