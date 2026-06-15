日清製粉ウェルナが公式SNSで祝福した14号ソロ日本企業から1日遅れで届いた恒例の“スイーツ”に、豪快弾の興奮を思い出すファンもいたようだ。ドジャースの大谷翔平投手と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは15日、大谷の今季14号を祝う“特別画像”をSNSで公開。月曜の午前8時半にX（旧ツイッター）に現れた1枚は、ファンをホッコリさせた。大谷は13日（日本時間14日）、敵地で行われたホワイトソックス戦に「1番・指名打