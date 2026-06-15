山岳遭難に備え15日、大分県別府市でヘリコプターを使った救助訓練が行われました。 【写真を見る】山岳遭難の発生を想定に訓練新人消防隊員が防災ヘリでの救助手順を確認大分 この訓練は新人の消防隊員を対象に毎年実施されています。15日は別府市消防本部と県防災航空隊の隊員らあわせて21人が参加しました。 別府市の志高グラウンドで行われた訓練は、山岳遭難の発生を想定に実施。新人隊員は防災ヘリ「とよかぜ」