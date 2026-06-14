6月14日、阪神競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝2200m）は、西村淳也騎乗の1番人気、チェルヴァーラ（牡3・栗東・松下武士）が快勝した。2馬身差の2着にダノンミッドナイト（牡3・栗東・中内田充正）、3着にラルヴァンダード（牡3・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは2:11.7（良）。【レース動画】チェルヴィニア半弟が初勝利…阪神4R2番人気でD.レーン騎乗、ミエノクラウン（牡3・栗東・高橋亮）は、9着敗退。良血馬が