アニメイトにて、アニメ『ハイキュー!!』の新商品が2026年8月22日から販売される。また、同日より『アニメ「ハイキュー!!」クールダウンフェア』も開催される。＞＞＞『ハイキュー!!』アニメイトの新商品をチェック！（写真6点）『ハイキュー!!』は、高校バレーボールを題材とした古舘春一先生による漫画作品。2014年からTVアニメが放送され、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作された。そして2024年2月16日にアニメ続編となる