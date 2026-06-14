12日、メタプラネットはSiiibo証券を21億円で完全子会社化すると発表した。この発表を好感し夜間PTSでは終値比9円高の241円まで上昇した。

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市場では、第一種金融商品取引業の取得による独自のビットコイン関連金融商品の始動へ期待が高まる。商号はメタプラネット証券に変更予定だ。

もっとも、今回の買収が直ちに業績を押し上げると見るのは早い。開示では、2026年12月期連結業績への影響は軽微とされている。対象会社は直近3期連続で経常損失を計上しており、早期の黒字化には不確実性も伴う。

足元の焦点は、利益寄与そのものより、BTC保有会社からBTC金融商品を扱う企業へ評価軸が広がるかどうかにある。

■収益多角化への期待と本業の動向

メタプラネットの5月13日発表の第1四半期決算では、営業利益が前年同期比282.5%増と本業の底堅さを示した。

一方で保有暗号資産の評価損により1,144億円の純損失を計上しており、最終損益は外部環境に依存する。今回の買収は、こうした収益構造を多角化し、デジタル証券などの商品化へ繋げる狙いがある。

また、今回の買収は続報が出やすい材料である。BTC連動型債券やデジタル証券の商品化など、追加情報の供給源が複数あるためだ。

会社側は、BTC関連債券やST（セキュリティ・トークン）などの金融商品の検討にも触れており、具体策が示されれば再び材料視されやすい。

■安値圏からの反発と上値の需給要因

短期需給面では、年初来安値圏からの反発という側面も大きい。11日に年初来安値220円を付けた直後であり、材料そのものより「安値圏で材料が出た」ことに市場心理が反応した可能性がある。

一方で、上値には需給上の重さも残る。6月5日時点の信用買残が4,633万株、信用倍率が65.32倍とされており、戻り局面では利益確定売りが出やすい。

また、9日に発表された新株予約権の下限行使価額修正による将来的な希薄化懸念も、持続的な上昇への重荷となる。

今後の株価展望としては、関連商品の具体化が示されれば、テーマ性と需給の両面で上方向に反応しやすい。

一方、株価がPTS水準を維持できない場合や、新株予約権の行使進捗を巡る懸念が強まる場合は、戻り売りが優勢になりやすい。短期では値動き、やや長い目では金融事業の実体化が分岐点となる。