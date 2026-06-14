◇W杯北中米大会1次リーグC組ブラジル 1―1 モロッコ（2026年6月13日米ニューヨーク/ニュージャージー）1次リーグC組のブラジル―モロッコ戦がニューヨーク・ニュージャージー競技場で行われ、1―1の引き分けに終わった。ブラジルは序盤から相手にペースを握られ、前半21分に相手FWサイバリ（PSVアイントホーフェン）に先制点を許したが、同32分にビニシウスが左から切れ込んで右足で強烈なシュート叩き込んで試合を振り