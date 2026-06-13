佐々木朗希の後を受けてマウンドに上がるも走者を全員生還させた【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間13日・シカゴ）ドジャースの佐々木朗希投手は12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板し、5回途中で無念の降板となった。しかし、代わったブレイク・トライネン投手が火に油を注ぐ形で失点数は7に増加。米ファンは「ロウキの防御率を破壊した」などとベテラン右腕に“絶望”している。佐々木は4回