自分の服や下着を洗濯させてもらえなかったキヨ。【漫画】本編を読むライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagramで作品を発信している漫画家のゆっぺ(@yuppe2)さん。実の祖母・キヨさんの人生を描いた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、多くの読者の心を動かし、完結後には電子書籍化も実現した。今回は作品の中から、キヨさんが幼い頃に経験したつらい出来事を紹介するとともに、作品への