汚れた下着を洗わせてもらえない!?義母のいじめに「同じ女性なのになぜわからないの!?」初潮を迎えた少女の孤独と苦悩【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagramで作品を発信している漫画家のゆっぺ(@yuppe2)さん。実の祖母・キヨさんの人生を描いた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、多くの読者の心を動かし、完結後には電子書籍化も実現した。今回は作品の中から、キヨさんが幼い頃に経験したつらい出来事を紹介するとともに、作品への反響について話を聞いた。
本作は、キヨさんが幼少期から歩んできた実話をもとに描かれている。父親を亡くした後、養女として叔父の家で暮らすことになったキヨさんは、養母から理不尽ないじめを受けながら日々を過ごしていた。
そんなある日、キヨさんは初潮を迎える。しかし、本来なら支えになってくれるはずの大人は味方ではなかった。汚れた下着を洗うことすら許されず、キヨさんは裏返して履くなどして耐えるしかなかったという。さらに養母の嫌がらせは続き、幼い少女を追い詰めていく。
■特に反響が大きかったエピソード
作品の中でも、生理にまつわるこのエピソードは読者から大きな反響が寄せられたという。ゆっぺさんは「女性では、生理についてのエピソードが印象的だったと言ってくださる方が多いです」と話す。人に相談しづらい問題だからこそ、ひとりで抱え込まなければならなかったキヨさんの苦しみに胸を痛める読者も少なくなかったようだ。
また、「同じ女性なのに、養母はどうして洗濯をさせなかったり、汚れた下着を家族に晒したりといった酷いことができてしまうのだろうと思いますよね」と、あらためて当時の理不尽さについて語った。
■祖母から受け継いだ笑顔の力
壮絶な環境を生き抜いたキヨさんについて、ゆっぺさんは今でも尊敬の気持ちを抱いているという。
「私は祖母のように器が大きくないですし、人間性においては何もかも劣っているのですが、強いて言えば『笑顔』でしょうか」と話し、あいさつひとつでも笑顔があるだけで相手に与える印象は大きく変わると語る。
さらに、「祖母はいつでもどんなときでも必ず笑顔で迎えてくれますし、その笑顔がもう、たまらなくかわいらしいのです。私の目標は、笑顔がかわいいおばあちゃんになることです(笑)」と、愛情あふれる言葉を寄せた。
■会いに行きたくなる存在
最近は忙しく、なかなかキヨさんに会えていないというゆっぺさん。それでも取材時には、「たまに母から様子を聞くくらいで。でも、明日にでも顔を見に行ってきます！(笑)」と笑顔で答えてくれた。
過酷な家庭環境の中でも人を恨まず、優しさと笑顔を忘れずに生きてきたキヨさん。その人生に多くの読者が励まされ、心を動かされている。「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」をまだ読んでいない人は、ぜひ本編でその歩みを見届けてほしい。
■取材協力：ゆっぺ(＠yuppe2)
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