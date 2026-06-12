第2回公開収録の後半戦。日本代表がW杯に初出場した98年大会から前回大会までを一気に振り返ります。『ヤーレンズの一生ボケても怒られないサッカーの話 powered by ゲキサカ』は、お笑いコンビのヤーレンズがパーソナリティを務めるPodcast(ポッドキャスト)番組です。「サッカーは好きだけど、あまり詳しくない」「試合がテレビで流れていたらなんとなく見る」そんなカジュアルなサッカーファン層である学生や社会人をメイン