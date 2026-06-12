【ハンディファンメッシュケース】 6月20日～ 順次発売 価格：1回500円 「ハンディファンメッシュケース」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ハンディファンメッシュケース」を6月20日より順次発売する。価格は1回500円。 本商品は、ハンディファン用のメッシュケース。バッグなどに取り付けられる着脱が簡単なスト