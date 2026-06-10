BBCがトッテナムのファンの声を紹介イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属するMF三笘薫は、北中米ワールドカップ（W杯）を負傷で欠場することとなった。しかし、プレミアリーグ内での評価は依然として高く、今夏の移籍市場を賑わせる可能性もありそうだ。英公共放送「BBC」は新シーズンに向けたトッテナムの補強について特集を組み、ファンの声を紹介。そのなかで、三笘の獲得を臨む声が上がっている。BBCは「ファン