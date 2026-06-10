【漫画】「鳩の鳴く家」【漫画】本編を読む「あなたの怪談、聞かせてください――」。ホラー漫画「水ムーちゃんねる 隣の晩怖談」では、作者水村友哉(@gontanopoo)さんが実際に聞いた・集めた・体験した「実話怪談」を描く。現在は“身の毛もよだつ”怪談6篇を掲載した第4巻目となる最新刊「水ムーちゃんねる 隣の晩怖談(4) 」が絶賛発売中！(2025年3月28日発売)今回は、隣の晩怖談(ばんこわだん)より「鳩の鳴く家」を紹介するとと