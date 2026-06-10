二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。本日6月10日（水）深夜の同番組では、6月7日（日）に放送された1時間スペシャル「オカシーパラダイスからの招待状」より、放送に収まりきらなかった未公開ゲームを一挙大公開する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！いつものスタジオセットを飛び出し、指定された場所へ向かった二階堂、ケムリ