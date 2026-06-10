M!LK曽野舜太が“ひらめき力”でニカイノ英語を紐解く『ニカゲーム1時間スペシャル』未公開シーン大放出！

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

本日6月10日（水）深夜の同番組では、6月7日（日）に放送された1時間スペシャル「オカシーパラダイスからの招待状」より、放送に収まりきらなかった未公開ゲームを一挙大公開する。

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いつものスタジオセットを飛び出し、指定された場所へ向かった二階堂、ケムリ、猪俣の3人。だが、そこには関太（タイムマシーン3号）に酷似した大量のアンドロイドロボットが待ち受けていた…。

ゲストには、こっちのけんと、関、曽野舜太（M!LK）が参戦。閉じ込められた3人は、さまざまなゲームに挑みながらゲストと共に脱出の糸口を探していく。

二階堂、ケムリ、猪俣らを待ち受けるミッションは、レギュラー放送で大好評だったゲームはもちろん、今回初登場となる新ゲームも続々登場。

ニカイノ英語をケムリ＆曽野が解読するお馴染み「英語で問題出せるかな？」のほか、ニカイノがカタカナのお題を創作漢字で表現し、解答者メンバーが解読を試みる「捜索漢字ゲーム」、そして「AI対人間のクイズ対決ゲーム」に挑んだ。

ゲームにクリアし、謎の施設「オカシーパラダイス」を無事に脱出できたのか？ そして、この施設に隠された秘密とは一体何だったのか？

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◆まだまだあった解読不能のニカイノ英語を大放出！

10日（水）深夜の放送では、「英語で問題出せるかな？」と「捜索漢字」、2つのゲームから未公開シーンをお届け。

「ビッグ ビーツ プラス ウイルス プラス」「ペーパー ページ クローズ ユニゾン」「ストレートパンチ！ ジャストヒット！」。留まることを知らない二階堂・猪俣の超斬新ワードの数々。そして、それを見事に紐解くケムリ＆曽野のひらめき力にも注目だ。

さらに、普段のスタジオ回では見られない、ミニゲームに挑戦する未公開部分も大放出。

中高6年間卓球部だったケムリの卓球シーン、曽野のバスケシーン、二階堂・猪俣のビリヤードシーンも必見だ。