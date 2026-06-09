頭からピピピピ【漫画】本編を読むNANNO(@nanno_koresiki)さんの創作漫画『動物にモテるサラリーマンの受難』が書籍化された。主人公の半田が想像を超えるレベルで動物に好かれるコメディで、SNSで長期間にわたり人気を集めてきた本作の見どころや制作の経緯について、作者に話を聞いた。■漫画を描き始めたきっかけとこだわりモテすぎる半田。でも、好きな相手からは嫌われている!?それって一体動物にモテるサラリーマンの受難(3)