毎週木曜日よる22時より放送中の、アニメ『Dr.STONE』最終（ファイナル）シーズン 第3クール。第35話のあらすじと先行場面カットが公開。また第34話の映像を使用したROCKETクライマックスPVが公開された。 突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作