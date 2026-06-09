部下の職員にパワハラ行為をしたとして、秋田海上保安部に所属していた男性職員が減給処分を受けました。9日付で減給10分の1、3か月の懲戒処分を受けたのは、秋田海上保安部に所属していた57歳の男性職員です。秋田海上保安部によりますと、男性職員はおととし10月ごろから去年5月ごろまでの間、部下の職員5人に対し仕事を与えなかったり大声で怒鳴ったりするなどのパワハラ行為をしました。男性職員は現在、県外の海上保安部に所