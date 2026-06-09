ファミリーレストラン「デニーズ」は、2026年6月10日(水)より、全国のデニーズ店舗にてグランドメニューを改定。新たに、「Denny's × Wellness(デニーズ × ウェルネス) 〜おなかもココロもGoodな時間」をブランドコンセプトに掲げ、“より豊かで満足度の高い食体験”を提供していく考えだ。【写真】「デニーズ」が多彩なトッピングを用意！新たな注目商品「おこのみチョイス」「デニーズ」では、2024年から一部の店舗で“リブラ