“自分だけのワンプレート”を作れる！グランドメニュー改定の「デニーズ」で注目のメニューとは？
ファミリーレストラン「デニーズ」は、2026年6月10日(水)より、全国のデニーズ店舗にてグランドメニューを改定。新たに、「Denny's × Wellness(デニーズ × ウェルネス) 〜おなかもココロもGoodな時間」をブランドコンセプトに掲げ、“より豊かで満足度の高い食体験”を提供していく考えだ。
【写真】「デニーズ」が多彩なトッピングを用意！
「デニーズ」では、2024年から一部の店舗で“リブランディング”を試験的に実施してきたが、そこでの検証で得た「家ではなかなか作れないものが食べたい」といったユーザーの声を反映し、今後は“野菜をおいしく、かつ満足感のある形で食べられるメニュー”を拡充することに。
デニーズジャパン 商品部部長 須藤良一さんは、まず、新たな注目商品「おこのみチョイス」(1430円〜)を紹介。同商品は、メインの肉料理(4種)、野菜(3種)、ソース(4種)を好きなものから選び、“自分だけのワンプレート”を作ることが可能。例えば野菜は、「生ハムシーザーサラダ」、「焼き野菜」、「温野菜」から選ぶことができる。
須藤さんは、「各家庭では、食べる人によって食材や味を変えたりすることが難しいと思いますが、当店ではレストランの強みを生かし、さまざまな調理法、さまざまな付け合わせ、さまざまなメイン料理を自由に選んで召し上がっていただこう、と考え商品を開発しました」と説明する。
また、好みに合わせて“選べる楽しさ”を提供する、カスタマイズ可能なメニューも強化していくという。麺メニューでは、さまざまなトッピングから自分好みにアレンジできるよう、“追加トッピング”(55円〜)を14種ラインナップ。これらは、新商品の「スパイスラーメン」(1309円)をはじめ、好評の「麻辣湯麺」、「胡麻香る 四川風担々麺」などにも追加でトッピングすることが可能だ。須藤さんは「麺も『中華麺』がデフォルトで準備されているんですけれど、『マロニー』や『うどん』なども選べるようになっているんですよ」とアピールする。
ちなみに、真っ赤な「スパイスラーメン」は、見た目通り、かなりHOTで刺激的な味わい！数種類の香辛料をブレンドしているというスパイシーなスープがポイントで、麺やシャキシャキ食感の香味野菜、柔らかなローストポークによく絡む。一層エスニックな雰囲気になるので、追加で「パクチー」(165円)をのせるのもおすすめだ。
さらに同店では、“「デニーズ」に行きたい理由を育むメニュー”として、著名シェフ監修による専門性の高い一品や、食後のデザート＆ティータイムにもぴったりな「ティラミス」(550円)を用意。ブームの抹茶を使ったデザート「抹茶と白玉のブラウニーサンデー」(1210円)、「和み抹茶 ミニパルフェ」(770円)、「抹茶ブラウニー〜宇治抹茶使用」(660円)も新たなグランドメニューとして用意されている。
なお、2026年6月10日(水)から、ランチメニューの販売開始時間がこれまでより30分繰り上がり、10時から利用可能に。ますます便利に「デニーズ」を楽しめるようになる。自分だけの食べ合わせを探しに、ぜひ「デニーズ」に足を運んでみて。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「デニーズ」が多彩なトッピングを用意！
「デニーズ」では、2024年から一部の店舗で“リブランディング”を試験的に実施してきたが、そこでの検証で得た「家ではなかなか作れないものが食べたい」といったユーザーの声を反映し、今後は“野菜をおいしく、かつ満足感のある形で食べられるメニュー”を拡充することに。
須藤さんは、「各家庭では、食べる人によって食材や味を変えたりすることが難しいと思いますが、当店ではレストランの強みを生かし、さまざまな調理法、さまざまな付け合わせ、さまざまなメイン料理を自由に選んで召し上がっていただこう、と考え商品を開発しました」と説明する。
また、好みに合わせて“選べる楽しさ”を提供する、カスタマイズ可能なメニューも強化していくという。麺メニューでは、さまざまなトッピングから自分好みにアレンジできるよう、“追加トッピング”(55円〜)を14種ラインナップ。これらは、新商品の「スパイスラーメン」(1309円)をはじめ、好評の「麻辣湯麺」、「胡麻香る 四川風担々麺」などにも追加でトッピングすることが可能だ。須藤さんは「麺も『中華麺』がデフォルトで準備されているんですけれど、『マロニー』や『うどん』なども選べるようになっているんですよ」とアピールする。
ちなみに、真っ赤な「スパイスラーメン」は、見た目通り、かなりHOTで刺激的な味わい！数種類の香辛料をブレンドしているというスパイシーなスープがポイントで、麺やシャキシャキ食感の香味野菜、柔らかなローストポークによく絡む。一層エスニックな雰囲気になるので、追加で「パクチー」(165円)をのせるのもおすすめだ。
さらに同店では、“「デニーズ」に行きたい理由を育むメニュー”として、著名シェフ監修による専門性の高い一品や、食後のデザート＆ティータイムにもぴったりな「ティラミス」(550円)を用意。ブームの抹茶を使ったデザート「抹茶と白玉のブラウニーサンデー」(1210円)、「和み抹茶 ミニパルフェ」(770円)、「抹茶ブラウニー〜宇治抹茶使用」(660円)も新たなグランドメニューとして用意されている。
なお、2026年6月10日(水)から、ランチメニューの販売開始時間がこれまでより30分繰り上がり、10時から利用可能に。ますます便利に「デニーズ」を楽しめるようになる。自分だけの食べ合わせを探しに、ぜひ「デニーズ」に足を運んでみて。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。