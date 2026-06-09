7月26日のロッテ戦、8月6日の楽天戦で実施オリックスは9日、ともに京セラドームで行われる7月26日のロッテ戦、8月6日の楽天戦で、「じゃがいもデー supported by カルビー」を開催すると発表した。じゃがいもを持参したファンを対象とした優待チケットの販売や、毎年恒例のファン投票企画など、じゃがいもデーならではの特別企画を実施する。今年のじゃがいもデーも、カルビー株式会社が特別協賛社となって開催され、当日はじ