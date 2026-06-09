7月26日のロッテ戦、8月6日の楽天戦で実施

オリックスは9日、ともに京セラドームで行われる7月26日のロッテ戦、8月6日の楽天戦で、「じゃがいもデー supported by カルビー」を開催すると発表した。じゃがいもを持参したファンを対象とした優待チケットの販売や、毎年恒例のファン投票企画など、じゃがいもデーならではの特別企画を実施する。

今年のじゃがいもデーも、カルビー株式会社が特別協賛社となって開催され、当日はじゃがいもを持参した来場者を対象に、一部席種の当日券を優待価格で購入できる「じゃが割チケット」が販売される。チケットの詳細は決まり次第、球団公式ホームページで発表される予定だ。

また、毎年恒例のファン投票企画「オリ男爵 supported by カルビー」も実施される。今年は日本を4つのエリアに分け、各エリア出身選手の中から、地域限定ポテトチップスにちなんだ「オリ男爵」を1人ずつ選出する。

投票期間は6月10日から16日までで、球団公式ホームページの投票フォームから参加できる。北海道、東北、関東、甲信越、中部エリア出身の選手は「北海道バターしょうゆ味」か「のりしおパンチ」。近畿、北陸エリア出身の選手は「関西だししょうゆ」。中国、四国、九州、沖縄エリア出身の選手は「九州しょうゆ」か「シークヮーサー味」がそれぞれテーマとなっている。

さらに静岡、中部エリア（静岡県藤枝市）は、芋だけに紅色のパッケージがよく似合う背番号24番の“あの”選手が「東海えびしお味」のテーマとして特別に設定されている。球場での観戦をお得に楽しめるだけでなく、限定フレーバーと選手がコラボした特別企画に、今年も多くの注目が集まりそうだ。（Full-Count編集部）