「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午後２時現在で、ＪＸ金属が「買い予想数上昇」で２位となっている。 ５月１１日に２６年３月期決算を発表。２６年３月期の連結営業利益は１７４９億６７００万円（前の期比５５．５％増）となり、従来予想の１５００億円を大きく上回って着地した。ただ、２７年３月期業績予想で、営業利益は１９００億円（前期比８．６％増）と最高益更新を見込むものの