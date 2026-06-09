「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午後２時現在で、ＪＸ金属<5016.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



５月１１日に２６年３月期決算を発表。２６年３月期の連結営業利益は１７４９億６７００万円（前の期比５５．５％増）となり、従来予想の１５００億円を大きく上回って着地した。ただ、２７年３月期業績予想で、営業利益は１９００億円（前期比８．６％増）と最高益更新を見込むものの、２１００億円前後を見込む市場予想を下回っていることから、同社株には売りが殺到。株価は１２日以降７日続落し、その後も軟調な動きが続いている。



もっとも、同社は半導体用の「スパッタリングターゲット」や、データセンターの光通信の受発光素子などに用いられる「インジウムリン基板」などを手掛けており、半導体関連としての注目度は高い。３５００円近辺の株価水準は売られ過ぎと見方も出始めており、自律反発への期待もあり、買い予想数が上昇しているようだ。



一方で、株価下落はまだ続くとの見方もあり、売り予想数上昇でもいまだ４位と高い位置にある。



出所：MINKABU PRESS