5月、そして6月。この季節を迎えるとカーエンスージアストの血が騒ぐ。世界中で魅力的な自動車ミーティングや歴史的なイベントがこれでもかと開催されるからだ。もし皆様がこの時期にヨーロッパを訪れようと計画しているなら、筆者からひとつのご提案を差し上げたい。【画像】筆者がベタ褒めするイタリアの自動車イベント「モーターヴァレーフェスト」の様子（写真18点）多くの方は、6月中旬に開催される伝説の公道レース、ミッレ