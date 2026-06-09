「BCNランキング」2026年5月25日〜31日の日次集計データによると、半固体モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ホワイトDE-C86-10000WH（エレコム）2位半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ブラックDE-C86-10000BK（エレコム）3位半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイトMPC-CSSB10000WH（マクセル）4位PSE適合品 半固体電池採用モバイル