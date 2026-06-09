名古屋市中区で5日、乗用車が道路脇の変圧器に衝突して横転し、運転していたとみられる40代の女性が救急搬送された。事故の影響で、周辺では一時停電が発生する事態となった。変圧器に車が衝突…現場周辺は一時停電にカメラが捉えたのは、道をふさぐようにひっくり返った車。前方は潰れ、周囲に割れた窓ガラスが散乱している。5日、愛知・名古屋市中区で道路脇の変圧器に乗用車が衝突した。現場近くに居合わせた人は「軽い地震みた