今夏、始動する「大大嬢」のボーカルを務める予定の、ぽっちゃりインフルエンサーの藤田シオン（33）が、9日までにXを更新。撮影会で体を触ろうとするなどのセクハラ、つきまといなどの迷惑行為を繰り返したファン1名について、7日に出入り禁止とSNSのブロック対応をした運営側の措置について、自らの言葉で説明した。運営側は、当該ファンは、告白や私的な誘いも繰り返していたと明らかにしている。それを受けて、藤田は「活動者