帝京大可児高・仲井正剛監督が振り返る鈴木淳之介との秘話北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー入りを果たしたDF鈴木淳之介。彼はいかにして大舞台へ辿り着いたのか。プロ内定という看板に驕ることなく、持ち前の「傾聴力」と利他の精神でチームを支え続けた高校ラストイヤー。卒業後は湘南ベルマーレへと進み、プロの分厚い壁にぶつかり苦悩の日々を過ごすも、やがて訪れたコンバートを機にその才能を一気に開花させ