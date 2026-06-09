コンビニ強盗でえん罪被害に遭い、302日間勾留された男性と、刑事歴31年の“リーゼント刑事”こと元刑事が初対面で酒を飲み交わす――。17日に放送される中京テレビ・日本テレビ系トークバラエティ番組『すっっごい差し呑み』(24:09〜)では、“取り調べる側”と“取り調べられる側”という正反対の立場にいた2人が対面。人生と夢を奪われた男性が、拘置所生活を「毎日死に方を考えた」と振り返る。えん罪被害者の土井佑輔さんこの