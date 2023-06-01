株式会社コナミデジタルエンタテインメントは9日、サッカー日本代表MF久保建英（25）とアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）が出演するサッカーゲーム「eFootball」の新CM「Just Watching？」を同日夜から全国テレビ局やDAZNで順次放映開始すると発表した（一部地域を除く）。「eFootball」公式YouTubeチャンネルでも公開する。同ゲームのアンバサダーを務める久保建英篇とリオネル・メッシ篇で、日本時間12日に開幕するW