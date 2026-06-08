3・4月に最優秀月間新人賞を獲得…出塁率.394の好成績【MLB】タイガース 5ー4 マリナーズ（日本時間8日・デトロイト）タイガースは7日（日本時間8日）、本拠地でのマリナーズ戦でサヨナラ勝利を飾った。試合を決めたのは、21歳ルーキーのケビン・マクゴニグル内野手。「全会一致の新人王だ」「こいつはスーパースターになる」と米ファンは大興奮だ。4-5で迎えた9回2死二、三塁の好機でマクゴニグルに打席が回った。カウント1-0