YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【社不】「車のために借金をしました」6年で6社辞めた25歳、自己破産する【80人目】」を公開した。動画では、高校卒業後6年間で6社を退職し、借金600万円を抱えて自己破産手続き中だという25歳のボボボさんが登場し、壮絶な職歴を語っている。 話題は、ボボボさんの波乱万丈な職歴について。1社目のアニメグッズ販売店をお局との確執で退職後、給与の高さに惹かれ港湾