サイゼリヤは6月10日、グランドメニューを改定する。メニューブック表紙/肉料理「若鶏のディアボラ風」「柔らかチキンのチーズ焼き」(いずれも500円)は、在庫状況が不安定となっているため、グランドメニューには掲載せず、差し込みメニューで販売する。差し込みメニューまた、「冷たいパンプキンスープ」(180円)が今年も登場する。かぼちゃ本来のおいしさを生かし、なめらかで甘みのあるスープに仕上げた。ひんやりとした口当たり