星野リゾートが全国に展開する温泉旅館ブランド「界」は、2026年6月7日(日)に群馬県・草津温泉に「界 草津」を開業する。施設のコンセプトは、「トンネルがつなぐ木立の湯宿と温泉街」。【画像】「界 草津」から草津温泉街へつながるトンネルトンネルを抜けると、草津温泉街へつながる草津白根山の麓に広がる高台に位置し、最大の特徴である宿泊者専用トンネルで「温泉街のにぎわい」と「静謐な湯宿」をつなぐ、新