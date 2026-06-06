星野リゾートの「界 草津」が6月7日に開業！温泉街と宿をつなぐトンネルで新たな宿泊体験を提案＆ブランド初の日帰り利用可能な蕎麦割烹も
星野リゾートが全国に展開する温泉旅館ブランド「界」は、2026年6月7日(日)に群馬県・草津温泉に「界 草津」を開業する。施設のコンセプトは、「トンネルがつなぐ木立の湯宿と温泉街」。
【画像】「界 草津」から草津温泉街へつながるトンネル
草津白根山の麓に広がる高台に位置し、最大の特徴である宿泊者専用トンネルで「温泉街のにぎわい」と「静謐な湯宿」をつなぐ、新たな宿泊体験を提案。趣きの異なる2つの世界観をシームレスに行き来しながら、草津の名湯、上州の染織文化、選べる会席料理などの多彩な魅力を堪能し、草津温泉の真髄に触れる新たな滞在スタイルを提案する。
■草津白根の自然に囲まれた湯宿で「静」を感じる
古くから「草津千軒江戸構え」と詠われ、にぎやかな温泉街として愛されてきた草津温泉(※1)。江戸時代から残る湯畑に通じる道沿いには、多くの店や宿が軒を連ねている。「界 草津」は、そんな街のにぎやかさからは一線を画した、静かな高台に位置する非日常の温泉宿。館内には、強酸性の自然環境が織りなす、草津白根ならではの独特な色調の岩肌や植生をデザインとして投影。木立の小径を歩み進めると、野鳥の声がやさしく響き、美しい木漏れ陽が揺れるなか、そよぐ風を感じる。滞在中は、庭に点在する建物をめぐり、草津の豊かな自然美を間近に眺めながら、「静寂の癒やし」を肌で感じられる。
(※1：草津町公式サイトより)
■名湯「草津」の2つの源泉と、歴史を味わう温泉文化いろは
大浴場では、自然湧出量日本一(※2)を誇る草津温泉の豊富な湯の恵みを感じられるよう、趣きの異なる2種類の酸性泉を引いている。1つは、草津温泉のなかでも随一の湧出量・高温・強酸性を特徴とする「万代鉱(ばんだいこう)源泉」。もう1つは、引湯する施設が限られる希少でやや穏やかな酸性の「西の河原(さいのかわら)源泉」。内湯には3つの浴槽が設けられており、泉質の異なる湯を湯温を変えて楽しめるため、館内にいながらにして“湯めぐり”のような体験が叶う。また、館内では草津温泉の歴史や泉質などの特徴をスタッフが紹介する「温泉文化いろは」を実施することで、名湯の真髄に触れる体験を提案する。
(※2：草津温泉ポータルサイト)
＜泉質＞
万代鉱源泉：酸性-水素-塩化物・硫酸塩温泉
西の河原源泉：酸性-アルミニウム-硫酸塩・塩化物温泉
＜概要＞
万代鉱源泉：あつ湯(源泉かけ流し・加水あり)、ぬる湯、露天風呂
西の河原源泉：ぬる湯
■テキスタイルデザイナー・須藤玲子さんが描く布の情景と、上州の手仕事を体感する「ご当地楽」
■世界的テキスタイルデザイナーが手掛けたアートに包まれる、ご当地部屋「シルクアートの間」
「界」では、訪れた地域の文化に浸る滞在を叶える、“ご当地部屋”を用意している。「界 草津」のご当地部屋は、かつて養蚕が盛んだった群馬の歴史にちなんだ「シルクアートの間」。客室をはじめとした館内の布の装飾は、国際的に活躍するテキスタイルデザイナーの須藤玲子さんがデザインを手掛けた。一番の特徴は壁面の布のアートで、雄大な山並みを背景に、温泉の湯けむりが立ち上る草津の情景を一枚の織物で描き出したもの。織物の色彩のグラデーションで山並みを、そこに絹糸を細かく刻んで湯けむりを表現。遠目では草津の湯けむりを描いた一枚の絵画のように、間近では絹糸が織りなす繊細な表情や立体感を堪能できる。織物の産地・桐生の技術によって生み出されている。絹糸や繭の素材を使って作られたランプシェード、草津の高原植物をイメージしたクッション、ベッドライナーなどのインテリアが、心地よい空間を演出。
■群馬の染織文化を感じる専用空間で行うご当地楽「シルクを紡ぐ、上州座繰り」
界ブランドのおもてなしの一環として、地域の文化を体験できる「ご当地楽」を用意。養蚕・製糸・織物といった絹産業で栄えた染織産地である群馬県にちなみ、界 草津では「シルクを紡ぐ、上州座繰り」を実施。江戸時代から続く手仕事にならい、木製の座繰り機を使って繭から糸を挽く本格的な体験ができる。できた糸はタッセルにして思い出に残すことが可能。ご当地楽を行う場所は、近代に器械製糸のモデル工場として栄えた富岡製糸場を想起させる専用の建物。糸の繊細さと力強さに直接触れることで、館内を彩る美しい布の装飾がより一層魅力的に感じられるはず。
■思いおもいにくつろぎの時間を過ごせる「暖炉ラウンジ」
界 草津の湯上がりには、湯小屋の隣にある暖炉ラウンジで過ごすのがおすすめ。中心にある暖炉を囲む空間では、薪をくべた暖炉の火のパチパチという音を聞きながら、心地よい温もりに包まれる。群馬や草津の文化や自然に関する本を開きながら、ゆったりと流れる時間に身を委ねるのも一興だ。
■滞在スタイルに合わせて選べる2つの食事処
界 草津に滞在中の食事は、界の日本旅会席である「上州豊伝(ほうでん)会席」と、蕎麦割烹 SAI(さい)で楽しむ「地粉生粉打ち(じごなきこうち)蕎麦会席」の2種類から選べる。蕎麦割烹 SAIは、界 草津の敷地内に誕生し、界では初めて日帰り利用も可能なレストラン。アラカルトも提供し、蕎麦を味わう前の一品料理も豊富に用意されているため、会席料理とは異なる趣きの夕食も楽しめる。
■食事処で味わう「上州豊伝会席」
プライベート感が保たれた半個室の食事処で、ご当地の食文化を活かした会席料理を提供。草津温泉の湯畑と湯もみをイメージした器で供される先付けから始まる「上州豊伝会席」は、群馬の豊かな食の魅力を存分に引き出した品々が並ぶ。メインの台の物は「上州常夜鍋」。鍋の出汁のなかには丸ごと煮込んだ鶏のもも肉を入れて提供。群馬名産のほうれん草や柔らかく煮込まれたもも肉を、鶏の旨味が溶け込んだ出汁とともに味わう。ゆっくり食事を楽しみたいときに最適だ。
■日帰りでも楽しめる「蕎麦割烹 SAI」の美食体験
「蕎麦割烹 SAI」の主役となるのは、地粉・生粉打ちにこだわった十割蕎麦と、鰹、昆布、干し椎茸から引いた風味豊かな三段つゆ。西の河原公園のほとりに佇み、緑が美しい店内では、開放的ながらも落ち着いた大人な時間を演出。ここでは、こだわり抜いた蕎麦を中心とした美食を味わう時間を堪能できる。地元の日本酒やクラフトビール、ナチュラルワインも豊富にそろっており、宿泊者以外の「日帰り利用」にも対応している。
■スタッフおすすめ！界ならではの湯めぐりと街歩き
最大の特徴である宿泊者専用トンネルを一歩くぐれば、温泉街の活気あふれる街歩きと、宿での非日常の滞在という、対照的な2つの世界を自由に往来することができる。街歩きをより充実させるため、館内では「界 草津まちめぐりセット」を販売。「三湯めぐり手形」で有名な3つの外湯をめぐり、湯上がりには裏草津のカフェでひと息しよう。スタッフおすすめのスポットを紹介するオリジナル冊子「草津めぐりのすすめ」もセットになっており、界 草津に宿泊したからこその特別な外湯めぐりが叶う。さらに、トンネルを通って温泉街へ気軽に食事に出かけられるので、豊富な選択肢のなかから滞在をカスタマイズできる。温泉街の歴史に触れ、宿の静寂に癒やされることで、草津の真髄に触れられる時間が過ごせるはずだ。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】「界 草津」から草津温泉街へつながるトンネル
草津白根山の麓に広がる高台に位置し、最大の特徴である宿泊者専用トンネルで「温泉街のにぎわい」と「静謐な湯宿」をつなぐ、新たな宿泊体験を提案。趣きの異なる2つの世界観をシームレスに行き来しながら、草津の名湯、上州の染織文化、選べる会席料理などの多彩な魅力を堪能し、草津温泉の真髄に触れる新たな滞在スタイルを提案する。
古くから「草津千軒江戸構え」と詠われ、にぎやかな温泉街として愛されてきた草津温泉(※1)。江戸時代から残る湯畑に通じる道沿いには、多くの店や宿が軒を連ねている。「界 草津」は、そんな街のにぎやかさからは一線を画した、静かな高台に位置する非日常の温泉宿。館内には、強酸性の自然環境が織りなす、草津白根ならではの独特な色調の岩肌や植生をデザインとして投影。木立の小径を歩み進めると、野鳥の声がやさしく響き、美しい木漏れ陽が揺れるなか、そよぐ風を感じる。滞在中は、庭に点在する建物をめぐり、草津の豊かな自然美を間近に眺めながら、「静寂の癒やし」を肌で感じられる。
(※1：草津町公式サイトより)
■名湯「草津」の2つの源泉と、歴史を味わう温泉文化いろは
大浴場では、自然湧出量日本一(※2)を誇る草津温泉の豊富な湯の恵みを感じられるよう、趣きの異なる2種類の酸性泉を引いている。1つは、草津温泉のなかでも随一の湧出量・高温・強酸性を特徴とする「万代鉱(ばんだいこう)源泉」。もう1つは、引湯する施設が限られる希少でやや穏やかな酸性の「西の河原(さいのかわら)源泉」。内湯には3つの浴槽が設けられており、泉質の異なる湯を湯温を変えて楽しめるため、館内にいながらにして“湯めぐり”のような体験が叶う。また、館内では草津温泉の歴史や泉質などの特徴をスタッフが紹介する「温泉文化いろは」を実施することで、名湯の真髄に触れる体験を提案する。
(※2：草津温泉ポータルサイト)
＜泉質＞
万代鉱源泉：酸性-水素-塩化物・硫酸塩温泉
西の河原源泉：酸性-アルミニウム-硫酸塩・塩化物温泉
＜概要＞
万代鉱源泉：あつ湯(源泉かけ流し・加水あり)、ぬる湯、露天風呂
西の河原源泉：ぬる湯
■テキスタイルデザイナー・須藤玲子さんが描く布の情景と、上州の手仕事を体感する「ご当地楽」
■世界的テキスタイルデザイナーが手掛けたアートに包まれる、ご当地部屋「シルクアートの間」
「界」では、訪れた地域の文化に浸る滞在を叶える、“ご当地部屋”を用意している。「界 草津」のご当地部屋は、かつて養蚕が盛んだった群馬の歴史にちなんだ「シルクアートの間」。客室をはじめとした館内の布の装飾は、国際的に活躍するテキスタイルデザイナーの須藤玲子さんがデザインを手掛けた。一番の特徴は壁面の布のアートで、雄大な山並みを背景に、温泉の湯けむりが立ち上る草津の情景を一枚の織物で描き出したもの。織物の色彩のグラデーションで山並みを、そこに絹糸を細かく刻んで湯けむりを表現。遠目では草津の湯けむりを描いた一枚の絵画のように、間近では絹糸が織りなす繊細な表情や立体感を堪能できる。織物の産地・桐生の技術によって生み出されている。絹糸や繭の素材を使って作られたランプシェード、草津の高原植物をイメージしたクッション、ベッドライナーなどのインテリアが、心地よい空間を演出。
■群馬の染織文化を感じる専用空間で行うご当地楽「シルクを紡ぐ、上州座繰り」
界ブランドのおもてなしの一環として、地域の文化を体験できる「ご当地楽」を用意。養蚕・製糸・織物といった絹産業で栄えた染織産地である群馬県にちなみ、界 草津では「シルクを紡ぐ、上州座繰り」を実施。江戸時代から続く手仕事にならい、木製の座繰り機を使って繭から糸を挽く本格的な体験ができる。できた糸はタッセルにして思い出に残すことが可能。ご当地楽を行う場所は、近代に器械製糸のモデル工場として栄えた富岡製糸場を想起させる専用の建物。糸の繊細さと力強さに直接触れることで、館内を彩る美しい布の装飾がより一層魅力的に感じられるはず。
■思いおもいにくつろぎの時間を過ごせる「暖炉ラウンジ」
界 草津の湯上がりには、湯小屋の隣にある暖炉ラウンジで過ごすのがおすすめ。中心にある暖炉を囲む空間では、薪をくべた暖炉の火のパチパチという音を聞きながら、心地よい温もりに包まれる。群馬や草津の文化や自然に関する本を開きながら、ゆったりと流れる時間に身を委ねるのも一興だ。
■滞在スタイルに合わせて選べる2つの食事処
界 草津に滞在中の食事は、界の日本旅会席である「上州豊伝(ほうでん)会席」と、蕎麦割烹 SAI(さい)で楽しむ「地粉生粉打ち(じごなきこうち)蕎麦会席」の2種類から選べる。蕎麦割烹 SAIは、界 草津の敷地内に誕生し、界では初めて日帰り利用も可能なレストラン。アラカルトも提供し、蕎麦を味わう前の一品料理も豊富に用意されているため、会席料理とは異なる趣きの夕食も楽しめる。
■食事処で味わう「上州豊伝会席」
プライベート感が保たれた半個室の食事処で、ご当地の食文化を活かした会席料理を提供。草津温泉の湯畑と湯もみをイメージした器で供される先付けから始まる「上州豊伝会席」は、群馬の豊かな食の魅力を存分に引き出した品々が並ぶ。メインの台の物は「上州常夜鍋」。鍋の出汁のなかには丸ごと煮込んだ鶏のもも肉を入れて提供。群馬名産のほうれん草や柔らかく煮込まれたもも肉を、鶏の旨味が溶け込んだ出汁とともに味わう。ゆっくり食事を楽しみたいときに最適だ。
■日帰りでも楽しめる「蕎麦割烹 SAI」の美食体験
「蕎麦割烹 SAI」の主役となるのは、地粉・生粉打ちにこだわった十割蕎麦と、鰹、昆布、干し椎茸から引いた風味豊かな三段つゆ。西の河原公園のほとりに佇み、緑が美しい店内では、開放的ながらも落ち着いた大人な時間を演出。ここでは、こだわり抜いた蕎麦を中心とした美食を味わう時間を堪能できる。地元の日本酒やクラフトビール、ナチュラルワインも豊富にそろっており、宿泊者以外の「日帰り利用」にも対応している。
■スタッフおすすめ！界ならではの湯めぐりと街歩き
最大の特徴である宿泊者専用トンネルを一歩くぐれば、温泉街の活気あふれる街歩きと、宿での非日常の滞在という、対照的な2つの世界を自由に往来することができる。街歩きをより充実させるため、館内では「界 草津まちめぐりセット」を販売。「三湯めぐり手形」で有名な3つの外湯をめぐり、湯上がりには裏草津のカフェでひと息しよう。スタッフおすすめのスポットを紹介するオリジナル冊子「草津めぐりのすすめ」もセットになっており、界 草津に宿泊したからこその特別な外湯めぐりが叶う。さらに、トンネルを通って温泉街へ気軽に食事に出かけられるので、豊富な選択肢のなかから滞在をカスタマイズできる。温泉街の歴史に触れ、宿の静寂に癒やされることで、草津の真髄に触れられる時間が過ごせるはずだ。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
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