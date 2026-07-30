【夢庵】7月30日限定で「生ビール」半額！デザートやキッズメニューなどもお得になるクーポンを公式Xで配信中。

夢庵は、2026年7月30日限定で使える「猛暑日クーポン」を公式Xで配信しています。

12種類のお得なクーポン

7月23日から8月10日の期間、朝5時に気象庁から発表される東京都東京地方の最高気温が35度以上の日に、対象メニューが35％オフ（一部メニューは半額）になる「猛暑日クーポン」が公式Xに登場します。

7月30日も猛暑日予報で対象日に。夢庵の公式Xでクーポンが配信されました。

クーポンの対象メニューは以下の通り。

●キリン一番搾り生ビール[中・380mlジョッキ]...659円→329円（半額）

●グラスワイン白...220円→143円

●グラスワイン赤...220円→143円

●はちみつレモンサワー...384円→250円

●梅酒サワー...384円→250円

●お子様はんばーぐ...549円→356円

●お子様ねぎとろ丼...659円→428円

●上海老天ぷら盛り合わせ（2人前）...1099円→714円

●月見つくね串（3本）...549円→356円

●山盛りポテトフライ（明太マヨ付き）...659円→428円

●北海道濃厚ソフトダブル...494円→321円

●黒糖ゼリーソフト...439円→285円

店内飲食限定で、持ち帰り・宅配・売店商品は対象外。

クーポンは夢庵全店で利用できますが、ゆめあん食堂は対象外です。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部