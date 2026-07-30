「女性はちゃんと見てる」モテないおじさんが無意識にやっている5つのNG行動と改善策
YouTubeチャンネル「イケおじ養成所」が
「【要注意】モテないおじさんの特徴5選！今すぐ改善してさっさとイケおじに昇格せよ。」
を公開した。
動画では出演者のゆき氏が、収入やルックスは普通のはずなのになぜか女性にモテない男性が陥りがちな5つの特徴と、その改善策について解説している。
ゆき氏はまず、女性が本当に見ているポイントが男性の自己認識とずれている可能性を指摘する。
モテないおじさんの特徴として「見た目への気の遣い方がずれている」「食べ方が汚い」「コミュニケーション能力を勘違いしている」「お金でどうにかできると思っている」「会話が下手」という5つを挙げた。
「見た目への気の遣い方」について、ゆき氏は「服だけ整えても、細かい部分が整っていなければもったいない」と語る。
肌の皮脂や伸びた爪、フケ、体型など、女性は細部の清潔感を厳しくチェックしていると指摘し、毎日の洗顔やスキンケア、運動習慣の重要性を説いた。
また、「食べ方が汚い」男性に対しては、箸の持ち方や咀嚼音だけでなく、食事中の姿勢や所作が「大人としての品格」を問われる判断材料になると言及。
改善策として「自分が食事している姿を動画で撮影する」という客観視の方法を推奨した。
コミュニケーションや会話の面では、下ネタやデリカシーのない質問で場を盛り上げようとするのは逆効果だと断言する。
さらに、女性が悩みを打ち明けた際、男性はつい解決策やアドバイスを提示しがちだが、女性は「ただ共感してもらいたい」場合が多いと解説。
最後まで相手の話を聞き、共感を示す「聞き上手」になることが、魅力的な男性への第一歩であると述べた。
ゆき氏は、40代から50代の男性がモテるためには、若さやお金で勝負するのではなく、大人特有の「余裕と安心感」を武器にすべきだと結論付ける。
日々の少しの意識と行動の積み重ねが、無理なく自然に好印象を持たれる「イケおじ」への昇格へと繋がっていく。
「【要注意】モテないおじさんの特徴5選！今すぐ改善してさっさとイケおじに昇格せよ。」
を公開した。
動画では出演者のゆき氏が、収入やルックスは普通のはずなのになぜか女性にモテない男性が陥りがちな5つの特徴と、その改善策について解説している。
ゆき氏はまず、女性が本当に見ているポイントが男性の自己認識とずれている可能性を指摘する。
モテないおじさんの特徴として「見た目への気の遣い方がずれている」「食べ方が汚い」「コミュニケーション能力を勘違いしている」「お金でどうにかできると思っている」「会話が下手」という5つを挙げた。
「見た目への気の遣い方」について、ゆき氏は「服だけ整えても、細かい部分が整っていなければもったいない」と語る。
肌の皮脂や伸びた爪、フケ、体型など、女性は細部の清潔感を厳しくチェックしていると指摘し、毎日の洗顔やスキンケア、運動習慣の重要性を説いた。
また、「食べ方が汚い」男性に対しては、箸の持ち方や咀嚼音だけでなく、食事中の姿勢や所作が「大人としての品格」を問われる判断材料になると言及。
改善策として「自分が食事している姿を動画で撮影する」という客観視の方法を推奨した。
コミュニケーションや会話の面では、下ネタやデリカシーのない質問で場を盛り上げようとするのは逆効果だと断言する。
さらに、女性が悩みを打ち明けた際、男性はつい解決策やアドバイスを提示しがちだが、女性は「ただ共感してもらいたい」場合が多いと解説。
最後まで相手の話を聞き、共感を示す「聞き上手」になることが、魅力的な男性への第一歩であると述べた。
ゆき氏は、40代から50代の男性がモテるためには、若さやお金で勝負するのではなく、大人特有の「余裕と安心感」を武器にすべきだと結論付ける。
日々の少しの意識と行動の積み重ねが、無理なく自然に好印象を持たれる「イケおじ」への昇格へと繋がっていく。
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ファッション業界12年目、主婦歴16年目の私が、女性目線で非モテ男子をイケおじに変身せちゃいます♡ 文化服装学院卒 ファッション業界12年 主婦歴16年 パーソナルスタイリスト検定2級 骨格診断アドバイザー3級 メンズスタイルアップ検定 …何よりモテます！ｗ モテたい男子は結局モテる女子からのアドバイスが一番効😎
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