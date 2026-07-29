「間男がいるのかと疑われた」夫の不倫地獄で“呪いの魔女”と化した妻が夫婦関係を逆転させた秘訣
不倫解決カウンセラー 河村陽子が、「【不倫地獄からの生還】不倫女を呪おうとしたけど幸せ妻になった秘訣を公開」と題した動画を公開した。動画では、かつて夫の不倫に苦しみ「呪いの魔女」と化していたという元クライアントの「どこかのはるかさん」をゲストに迎え、どん底から「幸せ妻」へと生まれ変わった軌跡と、心の健康を取り戻すための秘訣が語られている。
対談は、はるかさんの夫の不倫発覚時のエピソードからスタート。夫の不倫を知った彼女は、昼間から酒をあおり、呪い代行サイトに問い合わせたり、夫と不倫相手の密会現場に突撃したりと、当時の壮絶な行動を振り返る。ダブル不倫だった相手に対して「お前らの欲しいものなんかやるもんか！」「離婚して再婚なんかさせてやるものか！」と暴言を吐いたことも明かし、生々しい修羅場の様子が語られた。
そんな彼女が変わるきっかけとなったのは、河村からの率直なアドバイスだった。カウンセリングで「メイクもう少しこうしたら？」と指摘されたはるかさんは、素直にそれを受け入れ、大金を投じてメイク講座を受講した。「元を取らないと」と真剣に取り組むうちに、外見だけでなく内面も変化。自己肯定感が高まり、家族のためだけでなく自分のための時間を大切にできるようになったという。見違えるように美しくなり、外へと羽ばたいていく妻の姿に、夫からは「間男に会いに行くのか？」と疑われるほどの劇的な変化が起きたと語り、二人は笑い合った。
動画の終盤、はるかさんは同じように夫の不倫で悩む女性たちに向け、「必ず抜けられます」と力強いメッセージを送った。過去の恨みに囚われず、未来に向けて自分磨きや学びを深めることの重要性を説く二人の対話は、深い信頼関係を感じさせるとともに、悩める妻たちに前を向く勇気を与える内容となっている。
対談は、はるかさんの夫の不倫発覚時のエピソードからスタート。夫の不倫を知った彼女は、昼間から酒をあおり、呪い代行サイトに問い合わせたり、夫と不倫相手の密会現場に突撃したりと、当時の壮絶な行動を振り返る。ダブル不倫だった相手に対して「お前らの欲しいものなんかやるもんか！」「離婚して再婚なんかさせてやるものか！」と暴言を吐いたことも明かし、生々しい修羅場の様子が語られた。
そんな彼女が変わるきっかけとなったのは、河村からの率直なアドバイスだった。カウンセリングで「メイクもう少しこうしたら？」と指摘されたはるかさんは、素直にそれを受け入れ、大金を投じてメイク講座を受講した。「元を取らないと」と真剣に取り組むうちに、外見だけでなく内面も変化。自己肯定感が高まり、家族のためだけでなく自分のための時間を大切にできるようになったという。見違えるように美しくなり、外へと羽ばたいていく妻の姿に、夫からは「間男に会いに行くのか？」と疑われるほどの劇的な変化が起きたと語り、二人は笑い合った。
動画の終盤、はるかさんは同じように夫の不倫で悩む女性たちに向け、「必ず抜けられます」と力強いメッセージを送った。過去の恨みに囚われず、未来に向けて自分磨きや学びを深めることの重要性を説く二人の対話は、深い信頼関係を感じさせるとともに、悩める妻たちに前を向く勇気を与える内容となっている。
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